У Тернополі “накрили” партію тютюну для кальянів. ФОТО

04/03/2019 Розмір тексту:

У ході проведення операції «Рубіж» працівниками податкової міліції спільно з працівниками управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Тернопільській області та Тернопільської митниці ДФС припинено протиправну діяльність одного із фізичних осіб-підприємців.

Як повідомляють у секторі комунікацій Головного управління ДФС у Тернопільській області, він без передбаченої законом ліцензії здійснював зберігання та реалізацію кальянного тютюну іноземного виробництва без марок акцизного податку України. Даний продукт був ввезений на митну територію України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю.

Реалізація протиправного товару здійснювалась у магазині Тернополя, а також через платформи онлайн-оголошень, акаунти в соціальних мережах «Instagram», «Facebook» та канал на «YouTube».

Під час проведення заходів у приміщенні магазину виявили орієнтовно 800 пачок тютюну для кальянів в упаковках по 50 та 100 грамів загальною вагою 50 кг виробників США, Туреччини, Йорданії, Казахстану.

Тютюнову продукцію вилучили.

За вказаним фактом працівники Тернопільської митниці ДФС склали протокол про порушення митних правил.

Завдяки проведеним заходам упередили втрати бюджету від ненадходження акцизного податку в сумі більш як 140 тис. гривень.