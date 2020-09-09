Групу осіб, які тривалий час виготовляли фальшиві ID-картки іноземних держав, викрили слідчі-детективи управління ГУНП в Тернопільської області спільно з співробітниками Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції. Серед фігурантів – жителі Тернопільської, Львівської, Хмельницької та Одеської областей.

Правоохоронці декілька місяців під процесуальним керівництвом Тернопільської місцевої прокуратури документували протиправну діяльність зловмисників та збирали доказову базу, яка б дозволила притягнути їх до кримінальної відповідальності.

– Група громадян України, з числа жителів Тернопільської області, займалися виготовленням та збутом ID-карток громадян Євросоюзу з підробленими голографічними елементами. Користувалися персональними комп’ютерами, анкетними даними осіб, а також пристроями для друку та ламінування. Продукцію збували громадянам України, які хотіли виїхати за кордон, – розповідає начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Тернопільській області Юрій Барабан.

За попередніми даними, четверо мешканців Тернопільщини підшуковували через інтернет людей, які хотіли працювати за кордоном. Зловмисники обіцяли бажаючим допомогти виготовити ID-картку іноземної держави начебто для їх легального працевлаштування. Клієнти вірили та надавали свої дані для оформлення карток.

Зібравши пакет документів, жителі Тернопільщини через кур’єрську службу відправляли їх спільникам у Львівську та Одеську області. Там за допомогою спеціального обладнання друкували фальшиві картки.

За свої послуги зловмисники брали від 100 до 350 євро. Отримавши на руки підроблені ID-картки, люди їхали до країн Євросоюзу. Однак офіційно працевлаштуватися там не могли, а у декого починалася проблеми із Законом, після виявлення тамтешніми правоохоронцями фальшивих документів.

Як розповів начальник Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції Олександр Мерена, у середу, 9 вересня, поліцейські провели одночасно близько 25 обшуків на території чотирьох областей – Тернопільської, Хмельницької, Львівської та Одеської. На сьогодні правоохоронці викрили 7 осіб, причетних до незаконного бізнесу, трьох із них поліцейські затримали відповідно до статті 208 КПК. Решту спільників встановлять в ході розслідування.

Серед вилученого: голографічні захисні елементи, підроблені ID-картки, техніка та обладнання для друку, гроші.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 ст.199 та частиною 3 статті 358 КК України.