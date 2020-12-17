Триста п’ятдесят доларів за тисячу фальшивих – саме стільки просили учасники злочинної групи за підроблену іноземну валюту. Після реалізації гроші “розходилися” містами України.

Документувати підозрюваних ще у липні 2020 року почали працівники управління стратегічних розслідувань спільно з детективами ГУНП під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

За словами Василя Джиджори, очільника УСР, до злочинної групи увійшло троє осіб. Усі вони познайомилися ще до організації незаконного бізнесу – тріо заробляло тим, що ганяли та перепродавали автомобілі. Один з них займався ще й валютними операціями.

За попередньою інформацією, підозрювані розповсюджували фальшиву валюту, продаючи її клієнтам, або розраховуючись нею за товар. Відрізнити підробку від оригіналу було складно, каже Василь Джиджора. Гроші, ймовірно, чоловіки отримували з-за кордону. Після того, як докази були зібрані, правоохоронці спільно з бійцями спецпідрозділу КОРД провели спецоперацію.

– З метою документування та фіксації наявних слідів кримінальних правопорушень, ми провели одночасно шість обшуків за місцем проживання підозрюваних, а також в інших місцях, до яких вони мали відношення – автомобілі, підсобні приміщення.

Під час обшуків оперативники виявили та вилучили мобільні телефони, записники, сім-картки, близько п’ятнадцяти тисяч доларів, зброю, а також номерні знаки, ключі та документи на транспортні засоби.

– За результатами проведеної роботи одному з фігурантів вже повідомили про підозру у вчиненні правопорушення згідно статті 199 Кримінального кодексу України. По інших підозрюваних призначено ряд термінових експертиз, які можуть слугувати для доведення їхньої вини. По них будуть прийматися рішення про оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу.

Вилучені гроші, каже керівник УСР, передали на експертизу в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр, оскільки деякі з них візуально схожі на підроблені. Встановлюють правоохоронці походження зброї, а також автомобільних номерів та документів на транспортні засоби, а також перевіряють підозрюваних на причетність до незаконного заволодіння автівками на території України.