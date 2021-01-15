14 січня міський голова Сергій Надал нагородив переможців новорічно-різдвяних конкурсів «Різдвяне диво» та «Феєрія новорічного міста».
«Дякую усім за участь в цьогорічних міських конкурсах. У Тернополі такі конкурси – це уже добра традиція. Незважаючи на те, що зараз ми усі живемо в напружених умовах, завдяки вашій праці і небайдужості жителі міста мають змогу відчути святкову новорічну атмосферу, – відзначив Сергій Надал. – Наші вулиці, прибудинкові території, вітрини магазинів, території навчальних закладів стали ще красивішими. Бажаю усім вам у новому році міцного здоров’я та наснаги. Нехай ці свята принесуть здійснення того, чого ви бажаєте».
Подяки міського голови та грошові сертифікати за оригінальність і творчий підхід у представленні християнських традицій нашого краю в конкурсі «Різдвяне диво» отримали:
У номінації «Різдвяна шопка»:
І місце – учениці 8-го класу Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №7 з поглибленим вивченням іноземних мов – Мостова Уляна Андріївна та Борщівська Вікторія Володимирівна. Керівник – Іващук Вікторія Володимирівна;
ІІ місце – педагог КЗ ТМР «Центр творчості дітей та юнацтва» – Савюк Надія Юріївна;
– учениця 5- го класу КУ початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад «Тернопільська художня школа ім.М.Бойчука» – Бейко Тетяна. Викладач – Білан Наталія Юріївна;
ІІІ місце – учениця 4-го класу та учні 3- го класу КУ початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад «Тернопільська художня школа ім.М.Бойчука»: Радевич Яна, Сторож Ліля, Симчишин Тарас, Скрабут Валентина, Смолюк Олеся. Викладачі: Музика Сергій Володимирович, Косович Галина Михайлівна, Іщук Юрій Володимирович.
У номінації «Вертепна атрибутика»:
І місце – Охрицька Тетяна Василівна;
ІІ місце – вихованець гуртка КЗ ТМР «Станція юних техніків» – Гордій Дмитро Ігорович. Керівник – Гордій Наталія Ростиславівна;
ІІІ місце – вихованці гуртка КЗ ТМР «Станція юних техніків» – Довганик Марія Петрівна, Довганик Софія Петрівна. Керівник – Качанова Ірина Семенівна.
У номінації «Ялинкова прикраса»:
І місце – вихованка гуртка «Декоративна композиція» КЗ ТМР «Центр творчості дітей та юнацтва» – Кравець Анастасія. Керівник – Швед Оксана Іванівна;
ІІ місце – вихованці гуртка «Декоративний розпис» КЗ ТМР «Центр творчості дітей та юнацтва», керівник – Кватира Інна Павлівна;
ІІІ місце – вихованка КЗ ТМР «Станція юних техніків» – Амік Софія Анатоліївна. Керівник гуртка – Жеребна Зоряна Іванівна.
Подяку міського голови отримала також Церква Св. Апостола Петра УГКЦ та парафіяльна спільнота (отець – протоігумен Іван Пєхота) за утвердження християнських традицій, відродження духовних цінностей українського народу та за оригінальне представлення Різдвяної шопки у храмі.
У десятому ювілейному конкурсі «Феєрія новорічного міста» подяки міського голови та грошові сертифікати за найкраще святкове, креативне оформлення міста отримали переможці:
У номінації «Зелена Модниця»:
І місце – Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 3. Завідувач – Довбенко Ольга Володимирівна;
– ОСББ «В.Великого, 9А», голова правління – Хома Богдан Миколайович;
ІІ місце – Тернопільський навчально – виховний комплекс «Школа – колегіум Патріарха Й. Сліпого». Директор – Гуцал Марія Богданівна, заступник директора з виховної роботи – Куцкір Світлана Владиславівна.;
– ПП «Східний масив», бульв. Д. Галицького, Директор – Дереворіз Михайло Євгенович;
ІІІ місце – ОСББ «Оболоня 11», голова правління – Прохира Ростислав Володимирович.
У номінації «Настрій, дарований серцем»:
І місце – Тернопільська спеціалізована школа І – ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземних мов, директор – Петрокушин Руслана Володимирівна, заступник директора – Танцовна Оксана Іванівна;
– ОСББ «Новий Світ, 79А», голова правління – Міняйло Ірина Григорівна;
ІІ місце – Тернопільська загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів №24, директор – Каразія Ігор Юрійович;
– ОСББ «Воля 2011», вул. О.Довженка, 8Б, голова правління – Гриневич Наталія Йосипівна;
ІІІ місце – Тернопільська початкова школа №1, директор – Поліщук Катерина Михайлівна;
– ОСББ «Купчинського, 7», голова правління – Виваль Володимир Васильович.
У номінації «Карнавал прикрас»:
І місце – Тернопільська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №4, директор – Левенець Наталія Іванівна;
– Західноукраїснький національний університет, заступник начальника відділу гуманітарної освіти та виховання – Бінацаровська Алла Іванівна;
ІІ місце – Тернопільська початкова школа «Ерудит», директор – Палига Оксана Володимирівна;
– Магазин – салон «Юлі-Яна», директор – Боднар Володимир Миколайович;
ІІІ місце – Ремонт мобільний телефонів, директор Твардовський Павло Васильович.
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