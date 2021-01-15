14 січня міський голова Сергій Надал нагородив переможців новорічно-різдвяних конкурсів «Різдвяне диво» та «Феєрія новорічного міста».

«Дякую усім за участь в цьогорічних міських конкурсах. У Тернополі такі конкурси – це уже добра традиція. Незважаючи на те, що зараз ми усі живемо в напружених умовах, завдяки вашій праці і небайдужості жителі міста мають змогу відчути святкову новорічну атмосферу, – відзначив Сергій Надал. – Наші вулиці, прибудинкові території, вітрини магазинів, території навчальних закладів стали ще красивішими. Бажаю усім вам у новому році міцного здоров’я та наснаги. Нехай ці свята принесуть здійснення того, чого ви бажаєте».

Подяки міського голови та грошові сертифікати за оригінальність і творчий підхід у представленні християнських традицій нашого краю в конкурсі «Різдвяне диво» отримали:

У номінації «Різдвяна шопка»:

І місце – учениці 8-го класу Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №7 з поглибленим вивченням іноземних мов – Мостова Уляна Андріївна та Борщівська Вікторія Володимирівна. Керівник – Іващук Вікторія Володимирівна;

ІІ місце – педагог КЗ ТМР «Центр творчості дітей та юнацтва» – Савюк Надія Юріївна;

– учениця 5- го класу КУ початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад «Тернопільська художня школа ім.М.Бойчука» – Бейко Тетяна. Викладач – Білан Наталія Юріївна;

ІІІ місце – учениця 4-го класу та учні 3- го класу КУ початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад «Тернопільська художня школа ім.М.Бойчука»: Радевич Яна, Сторож Ліля, Симчишин Тарас, Скрабут Валентина, Смолюк Олеся. Викладачі: Музика Сергій Володимирович, Косович Галина Михайлівна, Іщук Юрій Володимирович.

У номінації «Вертепна атрибутика»:

І місце – Охрицька Тетяна Василівна;

ІІ місце – вихованець гуртка КЗ ТМР «Станція юних техніків» – Гордій Дмитро Ігорович. Керівник – Гордій Наталія Ростиславівна;

ІІІ місце – вихованці гуртка КЗ ТМР «Станція юних техніків» – Довганик Марія Петрівна, Довганик Софія Петрівна. Керівник – Качанова Ірина Семенівна.

У номінації «Ялинкова прикраса»:

І місце – вихованка гуртка «Декоративна композиція» КЗ ТМР «Центр творчості дітей та юнацтва» – Кравець Анастасія. Керівник – Швед Оксана Іванівна;

ІІ місце – вихованці гуртка «Декоративний розпис» КЗ ТМР «Центр творчості дітей та юнацтва», керівник – Кватира Інна Павлівна;

ІІІ місце – вихованка КЗ ТМР «Станція юних техніків» – Амік Софія Анатоліївна. Керівник гуртка – Жеребна Зоряна Іванівна.

Подяку міського голови отримала також Церква Св. Апостола Петра УГКЦ та парафіяльна спільнота (отець – протоігумен Іван Пєхота) за утвердження християнських традицій, відродження духовних цінностей українського народу та за оригінальне представлення Різдвяної шопки у храмі.

У десятому ювілейному конкурсі «Феєрія новорічного міста» подяки міського голови та грошові сертифікати за найкраще святкове, креативне оформлення міста отримали переможці:

У номінації «Зелена Модниця»:

І місце – Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 3. Завідувач – Довбенко Ольга Володимирівна;

– ОСББ «В.Великого, 9А», голова правління – Хома Богдан Миколайович;

ІІ місце – Тернопільський навчально – виховний комплекс «Школа – колегіум Патріарха Й. Сліпого». Директор – Гуцал Марія Богданівна, заступник директора з виховної роботи – Куцкір Світлана Владиславівна.;

– ПП «Східний масив», бульв. Д. Галицького, Директор – Дереворіз Михайло Євгенович;

ІІІ місце – ОСББ «Оболоня 11», голова правління – Прохира Ростислав Володимирович.

У номінації «Настрій, дарований серцем»:

І місце – Тернопільська спеціалізована школа І – ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземних мов, директор – Петрокушин Руслана Володимирівна, заступник директора – Танцовна Оксана Іванівна;

– ОСББ «Новий Світ, 79А», голова правління – Міняйло Ірина Григорівна;

ІІ місце – Тернопільська загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів №24, директор – Каразія Ігор Юрійович;

– ОСББ «Воля 2011», вул. О.Довженка, 8Б, голова правління – Гриневич Наталія Йосипівна;

ІІІ місце – Тернопільська початкова школа №1, директор – Поліщук Катерина Михайлівна;

– ОСББ «Купчинського, 7», голова правління – Виваль Володимир Васильович.

У номінації «Карнавал прикрас»:

І місце – Тернопільська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №4, директор – Левенець Наталія Іванівна;

– Західноукраїснький національний університет, заступник начальника відділу гуманітарної освіти та виховання – Бінацаровська Алла Іванівна;

ІІ місце – Тернопільська початкова школа «Ерудит», директор – Палига Оксана Володимирівна;

– Магазин – салон «Юлі-Яна», директор – Боднар Володимир Миколайович;

ІІІ місце – Ремонт мобільний телефонів, директор Твардовський Павло Васильович.