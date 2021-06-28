Чемпіонат з вітрильного спорту завершився на Тернопільському ставі. Переможцям вручили медалі. Нагородження відбулося на пляжі “Циганка”.

За першість з віндсерфінгу у Тернополі боролися спортсмени з різних куточків України. Чемпіонат тривав чотири дні поспіль. Суддя змагань Валерій Чеботарьов зазначив, що Тернопільський став — ідеальне місце для таких змагань. “Став дуже добре підходить для таких змагань. Саме тому ми приїжджаємо сюди вдруге. Єдине, що потрібно — вітряна погода. Цього разу вона нам сприяла. Відтак наші спортсмени могли проявити себе”.

Спортсменка Вікторія приїхала на змагання з Дніпра. Дівчинка каже, що займається вітрильним спортом чотири роки поспіль. “Як і в кожному спорті, потрібні регулярні тренування. Постійна робота над собою дає хороший результат. Хоча за результатами цих змагань, розумію, що можу краще”.

У змаганнях брав участь 21 спортсмен. Стежити за проходженням змагань могли всі охочі. “Змагання досить видовищні. За ними, а також за церемонією нагородження, яка відбулася на оновленій “Циганці”, могли спостерігати всі охочі. До Тернополя з’їхалися спортсмени з Миколаївської, Дніпропетровської, Донецької області і з нашого регіону. Чемпіонат проходив у трьох вікових категоріях”, – зазначив начальник управління розвитку спорту та фізичної культури ТМР Микола Круть.

Додамо, віндсерфінг — вид вітрильного спорту. Такі змагання в обласному центрі проводять вдруге.