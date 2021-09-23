Нещастя трапилося вранці 22 вересня.

О 8-й годині бригада швидкої виїжджала на вул. Лесі Українки, на зупинку, де уже не змогла надати допомогу 68-річному пацієнтові.

Пасажири, які їхали разом із чоловіком в автівці, повідомили, що водієві раптово стало погано, він знепритомнів та перестав реагувати на зовнішні подразники.

На жаль, медики екстреної меддопомоги, які прибули на виклик, змушені були констатувати біологічну смерть, що настала до приїзду бригади швидкої.

Про це повідомляють у Центрі екстреної медичної допомоги.