У Тернополі на жінку впав рекламний щит

12/03/2019 0
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Прикрий випадок стався вчора на вулиці Шептицького. Потерпілу госпіталізували.

Про це повідомляють у патрульній поліції Тернополя.

Там також зазначають, що у той же день патрульні отримали повідомлення про пошкодження автомобіля RENAULT на вулиці Карпенка. Як виявилося, на автівку впало дерево.

Ідентичний випадок трапився і на вулиці Пушкіна: на припаркований автомобіль DAEWOO LANOS через шквальний вітер впало дерево.

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