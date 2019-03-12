У Тернополі на жінку впав рекламний щит
12/03/2019 0
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Прикрий випадок стався вчора на вулиці Шептицького. Потерпілу госпіталізували.
Про це повідомляють у патрульній поліції Тернополя.
Там також зазначають, що у той же день патрульні отримали повідомлення про пошкодження автомобіля RENAULT на вулиці Карпенка. Як виявилося, на автівку впало дерево.
Ідентичний випадок трапився і на вулиці Пушкіна: на припаркований автомобіль DAEWOO LANOS через шквальний вітер впало дерево.
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