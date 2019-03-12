У Тернополі на жінку впав рекламний щит

12/03/2019 Розмір тексту:

Прикрий випадок стався вчора на вулиці Шептицького. Потерпілу госпіталізували.

Про це повідомляють у патрульній поліції Тернополя.

Там також зазначають, що у той же день патрульні отримали повідомлення про пошкодження автомобіля RENAULT на вулиці Карпенка. Як виявилося, на автівку впало дерево.

Ідентичний випадок трапився і на вулиці Пушкіна: на припаркований автомобіль DAEWOO LANOS через шквальний вітер впало дерево.