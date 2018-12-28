У Тернополі на заправці водій обікрав іншого чоловіка і “дав по газах”

28/12/2018 0
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Особу, ймовірно, причетну до викрадення документів та грошових коштів виявили тернопільські патрульні.

Вчора близько 14 години на службовий планшет інспекторам надійшло орієнтування про те, що на автозаправці по вулиці Львівська водій автомобіля ВАЗ 2107 викрав у заявника гаманець та документи.

Уже менше ніж за півгодини на стаціонарному пості «Зборів» поліцейські зупинили вищевказаний транспортний засіб, керманич якого підозрюється у крадіжці.

Для з’ясування обставин інциденту на місце події викликали слідчо-оперативну групу, повідомляють у патрульній поліції.

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