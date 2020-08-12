11 серпня вранці до оперативно-диспетчерської служби Управління ДСНС надійшло повідомлення про те, що у Тернополі на Підволочиському шосе, на одній із АЗС, під час заправки автомобіля Тойота Land Cruser Prado стався витік газу.

Як повідомляють в управлінні, ситуація набувала небезпечного характеру, існувала загроза вибуху транспортного засобу та виникнення пожежі на автозаправній станції.

На місце події за лічені хвилини прибув черговий караул частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління. Бійці ДСНС огородили місце події, відключили акумуляторні батареї та виконали комплекс заходів для запобігання займання автомобіля.