У Тернополі мешканці будинку на вулиці Київській 7 відзначили День двору. Таке свято організували вперше, втім, далі люди планують зробити його традицією.

Програма святкування «Дня двору» на вулиці Київській була насиченою. Для дітей влаштували ряд розваг та спортивних активностей. Майстер-класи для малечі провели поліцейські та рятувальники.

«Такого свята у нашому дворі ще не було. Діти дуже весело проводили час. З великою цікавістю слухали поліцейських і рятувальників. А родзинкою стала аеробіка від наших спортсменів», – каже мешканка вулиці Ірина Бойчук.

На День двору хлопчики та дівчатка приміряли одяг поліцейських, знайомилися з амуніцією рятувальників та спілкувалися з ними про роботу в екстремальних ситуаціях. Спортивно-розважальну програму підготували фахівці Тернопільського центру фізичного здоров’я населення. Усіх учасників свята відзначили подарунками.

Як зазначив голова ОСББ по вулиці Київська 7 Володимир Виваль, завдяки таким заходах налагоджується комунікація між мешканцями будинку, здружуються діти. Відтак святкування Дня двору планують зробити традиційним.

Софія Романська