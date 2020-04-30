Ділянку вулиці Руської від перехрестя Руська – бульвар Шевченка до перехрестя Руська – Гоголя – Хмельницького перекриють на перші три дні травня.

За цей час там планують повністю відремонтувати дорожнє покриття. Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні 29 квітня.

Чому ремонтуватимуть одразу всю проїзджу частину, а не по смугах пояснив заступник міського голови Владислав Стемковський.

– Це вузька ділянка Руської з історичною забудовою, досить складно там виконати роботи, якщо робити часткове перекриття по смугах, – зазначив він. – Ми розглядали варіант проведення робіт у нічний час. Та під час ремонту працюватиме фрезерувальна машина і це створюватиме значний шум, що буде заважати жителям. Є ще й такий момент. На цій ділянці розміщено 19 колодязів з комунікаціями. Коли ми знімемо верхній шар дорожнього полотна, то вони значно виступатимуть над проїжджою частиною. Якщо після цього дозволити проїзд, то це буде небезпечно для водіїв. Тому вирішили повністю перекрити проїзд цією частиною Руської на три вихідні дні. Є достатня кількість бригад тому розраховуємо, що за ці дні повністю виконаємо запланований ремонт. Громадський та приватний транспорт на цей час буде їздити через вулиці Острозького та Крушельницької.

Під час перекриття вулиці, як повідомили у міській раді тимчасово змінять схему руху громадського транспорту. Зокрема, 1-3 травня:

– не курсуватимуть тролейбуси за маршрутом №2;

– тролейбусний маршрут №5 у ці дні сполучатиме лише масиви Бам та Східний, тролейбуси не заїжджатимуть у центр міста та на Дружбу (а саме: від вул. Текстильної через вул. Київську на вул. Лесі Українки, у зворотньому напрямку – від просп. Степана Бандери на Бам);

– весь громадський транспорт, який курсує з Дружби на Східний, заїжджатиме на вул. Кн. Острозького – Пирогова – О. Гоголя без заїзду на вул. Руську (зуп. Євроринок), у зворотньому напрямку (зі Східного на Дружбу) – через вул. Соломії Крушельницької;

– вулицею С. Крушельницької цими днями їздитиме також тролейбус №9 (в напрямку ринку).

Ольга Трач