У Тернополі виявили підприємство шиномонтажу з неоформленими працівниками. Через використання нелегальної праці роботодавця притягнули до відповідальності.

Підприємець пояснив наявність нелегальних працівників «стажуванням». Втім, інспектори праці виявили, що у роботодавця не зареєстрований жоден робітник.

«Було проведено інспекційне відвідування у місцевого підприємця, який надає послуги шиномонтажу на окраїні міста Тернополя. Під час заходу державного контролю інспектори праці задокументували факт використання ним праці 3 неоформлених працівників, які працювали на посадах монтувальників шин на умовах так званого «стажування». Ці порушення було виявлено, незважаючи на проведену попередньо інформаційно-роз’яснювальної роботи», – каже речниця управління Держпраці в області Галина Климчук.

Додамо, на Тернопільщині триває масштабна інспекційна перевірка на виявлення нелегальних працівників. Насамперед перевіряють роботодавців з найвищим ризиком використання незадекларованої праці.