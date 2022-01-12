У Тернополі на ринку згорів продуктовий кіоск

Пожежа сталася вчора о 22:34 на вулиці Київській.

Як повідомили в Управлінні ДСНС, на ринку горів продуктовий кіоск. Вогонь перекинувся на кіоск з хлібом, розташований поруч.

Внаслідок пожежі знищено металевий продуктовий кіоск та товар в ньому, пошкоджено стіну та внутрішнє облицювання хлібного кіоску.

Пожежу ліквідовано черговою зміною частини спеціально-призначеної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення із залученням працівників оперативно-координаційного центру Головного управління. Під час гасіння врятовано три кіоски.