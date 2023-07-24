Трагічний випадок стався сьогодні, 24 липня. У районному відділку поліції на бульварі Шевченка оперативний працівник вистрелив у себе.

Як повідомляє видання Тернополяни, наразі він перебуває у важкому стані в одній лікарень міста. Чоловіка оперують.

В.о. начальника ГУПН у Тернопільській області Сергій Зюбаненко на прес-конференції прокоментував дану ситуацію:

“Сьогодні вранці в Тернопільському районному управлінні була спроба суїциду. Молодий працівник поліції отримавши зброю, заступав на службу і намагався скоїти суїцид. Мною була дана принципова оцінка усіх обставин. Зараз головне, це життя людини, зараз ми надаємо максимальну допомогу, щоб врятувати життя. Чому так сталося – розбирається ДБР, ми дамо оцінку, ми надаємо допомогу, працівники поліції здають кров. Моя позиція, об’єктивно розібратися у цій трагедії”, – відзначив Сергій Зюбаненко.

Відомо, що постраждалий офіцер 2002 року народження. Він прийшов на роботу півтора місяця тому після навчання. У поліції з’ясовують усі обставини, за яких сталася трагедія.