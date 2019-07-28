

27 липня о 17:17 год до рятувальників надійшло повідомлення, що в місті Тернополі по вул. Білецька, пляж «Циганка» під час купання потонув чоловік.

На місце події направлено черговий караул 1 ДПРЧ Управління в складі двох відділень на АЦ та ПАРА та оперативного відповідального від оператвино координаційного цетру Управління. Рятувальники та медики намагалися врятувати чоловіка, якого дістали з води учора на Циганці.

Проведено пошукові роботи за допомогою плавзасобу. Тіло загиблого з води за допомогою спеціального плавзасобу – доставлено на берег. Реанімаційні заходи проводились спільно особовим складом 1 ДПРЧ та працівників екстреної медичної допомоги – результату не дали.

Управління ДСНС України у Тернопільській області звертається до громадян пам’ятати про правила безпечної поведінки на воді та біля води:

-діти повинні купатися обов’язково під наглядом дорослих;

вчитися плавати потрібно під керівництвом інструктора або батьків;

– не купайтеся i не пірнайте у незнайомих місцях, це можна робити у спеціально відведених місцях;

-не можна запливати за обмежувальні знаки;

-слід дуже обережно поводитися на надувних матрацах та іграшках, особливо, коли є вітер або сильна течія;

-якщо течія вас підхопила, не панікуйте, треба пливти за течією, поступово i плавно повертаючи до берега;

-не купайтеся в холодній воді, щоб не сталося переохолодження;

-не треба купатися довго, краще купатися кiлька разів по 20-30 хв.;

-не можна гратися на воді у такі ігри, які можуть завдати шкоди;

-не подавайте без потреби сигналів про допомогу;

-не пірнайте під людей, не хапайте їх за ноги;

-купатися рекомендовано вранці i ввечері;

-не слід купатися наодинці;

-не підпливайте до коловоротів, пароплавів i катерів;

-не стрибайте головою вниз у місцях, глибина яких вам невідома.

-не забувайте, що вода несе й небезпеку! Шторм на морі, повінь, сильна злива можуть завдати шкоди не тiльки навколишньому середовищу, але й людині!

Втім, заходи з реанімування нічого не дали.

Чоловік загинув.