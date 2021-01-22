У Тернополі на пішохідному переході водій автомобіля збив жінку

Близько 18:00 водій автомобіля Volkswagen збив жінку.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що потерпіла переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході.

Сімдесятичотирилітню жінку з закритою черепно-мозковою травмою, струсом, відкритим переломом правої гомілки бригада швидкої допомоги доправила до лікарні.

Водій попередньо тверезий. У нього відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю. Чоловік каже, що помітив на дорозі людину занадто пізно і не встиг загальмувати.