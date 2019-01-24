У Тернополі на пішохідному переході молодик на “Шевроле” збив чоловіка

24/01/2019 Розмір тексту:

Учора 21-річний водій «Шевроле» на вулиці Будного у Тернополі збив на пішохідному переході 54-річного чоловіка. Останнього госпіталізували.

Як повідомили у патрульній поліції Тернопільщини, водій був тверезий. Це підтвердили лікарі у медичному закладі. Однак молодику все ж доведеться відповідати за скоєне ДТП. Подробиці якого встановлюють слідчі.

Ймовірність аварій на автошляхах під час складних погодних умов зростає, – кажуть поліцейські. Відтак вони просять бути обережними і водіїв, і пішоходів. Останнім рекомендують не виходити на проїжджу частину, поки водії не зупинилися. Втім, кермувальників просять бути ввічливими й пропускати пішоходів. Категорично заборонено переходити дорогу у недозволених місцях. До слова, за це передбачений штраф пішоходам у розмірі 51 грн.

За словами начальника патрульної поліції Тернопільщини Богдана Шевчука, загалом в області спостерігається тенденція щодо зменшення кількості ДТП. «У 2018-му році порівняно із 2017-м загальна кількість ДТП зменшилася. У минулому році в нас трапилося 2222 ДТП: з потерпілими зареєстровано 423 аварії, травм зазнало 555 осіб. Загинуло у минулому році 85 людей. Порівняно з позаминулим роком, кількість ДТП з травмованими зменшилася на 35%, але, на жаль, збільшилася кількість трагічних аварій, тобто тих, де люди загинули».

Софія Романська