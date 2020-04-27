У суботу, 25 квітня, в обласному центрі під колесами автомобіля Ford Transit опинився пішохід.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій іномарки на одному з перехресть збив перехожого. Чоловік, 1956 року народження, переходив проїжджу частину дороги за межами пішохідного переходу.

В результаті удару потерпілого госпіталізували до лікарні з політравмою, закритою черепно-мозковою травмою, струсом, рваною раною голови та ушкодженнями шийного відділу хребта. У водія відібрали кров для перевірки на вміст алкоголю.