У Тернополі на параді вертепів впевнену перемогу здобули вишнівчани

Це вже друга перемога вишнівецького колективу. Сам духовно-розважальний конкурс, який пропагує сімейні цінності, шанування традицій та звичаїв, відбувався увосьме.

– Надзвичайно приємно, що вертеп нашого селища при церкві Вознесіння Господнього (настоятель о. Василь Дідик) вже декілька років бере участь у таких заходах. Завдячуючи спільній праці дітей, батьків, наставників, наше вертепне дійство цьогоріч уже вдруге поспіль здобуло перше місце. Радіємо, що у сьогоденному житті духовність, любов та взаємодія об’єднує все більше і більше людей, а діти навчаються терпимості, поваги до ближнього і милосердя, – зазначили на сайті громади.