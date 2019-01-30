У Тернополі на параді вертепів впевнену перемогу здобули вишнівчани

30/01/2019 0
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Парад вертепів відбувся 28 січня у ТРЦ «Подоляни», першість у цьому конкурсі здобув вертеп при церкві Вознесіння Господнього смт. Вишнівець.

Це вже друга перемога вишнівецького колективу. Сам духовно-розважальний конкурс, який пропагує сімейні цінності, шанування традицій та звичаїв, відбувався увосьме.

– Надзвичайно приємно, що вертеп нашого селища при церкві Вознесіння Господнього (настоятель о. Василь Дідик) вже декілька років бере участь у таких заходах. Завдячуючи спільній праці дітей, батьків, наставників, наше вертепне дійство цьогоріч уже вдруге поспіль здобуло перше місце. Радіємо, що у сьогоденному житті духовність, любов та взаємодія об’єднує все більше і більше людей, а діти навчаються терпимості, поваги до ближнього і милосердя, – зазначили на сайті громади.

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