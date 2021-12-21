У Тернополі на одній вулиці сталося дві пожежі

Минулої доби рятувальниками області ліквідовано три пожежі. Про це повідомляють в Управлінні ДСНС.

Так, 20 грудня о 10:59 у м. Тернопіль на вул. Коновальця виникла пожежа металевого гаража, внаслідок якої знищено речі домашнього вжитку на площі 5 м кв., пошкоджено облицювання стін гаража на площі 5 м кв. Пожежу ліквідовано черговою зміною частини спеціально-призначеної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління. Під час гасіння врятовано одну будівлю.

Об 11:53 у м. Тернопіль на вул. Пирогова виникла пожежа закинутої одноповерхової будівлі. Внаслідок пожежі знищено сміття на площі 20 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 1-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління. Під час гасіння врятовано дану будівлю.

21 грудня о 02:15 у м. Тернопіль на вул. Коновальця виникла пожежа на кухні квартири, розташованої на третьому поверсі дев’ятиповерхового багатоквартирного житлового будинку. Внаслідок пожежі знищено кухонну витяжку та меблі на площі 1 м кв., пошкоджено облицювання стін квартири на площі 3 м кв. Пожежу ліквідовано черговою зміною спеціально-призначеної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління.

Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.