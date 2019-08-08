На лінію 102 звернулася заявниця, яка повідомила, що на вулиці Бродівська, на мосту, трапилася автопригода. Ймовірно, є потерпілі.

Екіпаж відразу ж направився за вказаною адресою. Прибувши на місце події, патрульні побачили, як з-під капота автомобіля Citroen йшов дим та виднілося полум’я. Не гаючи ні секунди, один з інспекторів миттю схопив вогнегасник, який був в службовому автомобілі та кинувся гасити пожежу, в той час, як інший патрульний допомагав постраждалому чоловікові вийти з автомобіля.

На місце події відразу ж викликали бригаду ДСНС та бригаду швидкої медичної допомоги, та до приїзду лікарів, патрульні почали надавати чоловікові домедичну допомогу,

Як пізніше з’ясувалося, 29-річний кермувальник автомобіля Citroen, ймовірно, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, рухаючись вулицею Бродівською, не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення зі спецтехнічним засобом Broaddway, внаслідок чого відбулося загоряння Citroen, а водій автівки отримав численні травми.

Кермувальника шпиталізували до медичного закладу.

На місце події викликали слідчих Тернопільського відділення поліції, які встановлюватимуть усі деталі інциденту.