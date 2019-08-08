На лінію 102 звернулася заявниця, яка повідомила, що на вулиці Бродівська, на мосту, трапилася автопригода. Ймовірно, є потерпілі.

Екіпаж відразу ж направився за вказаною адресою. Прибувши на місце події, патрульні побачили, як з-під капота автомобіля Citroen йшов дим та виднілося полум’я. Не гаючи ні секунди, один з інспекторів миттю схопив вогнегасник, який був в службовому автомобілі та кинувся гасити пожежу, в той час, як інший патрульний допомагав постраждалому чоловікові вийти з автомобіля.

На місце події відразу ж викликали бригаду ДСНС та бригаду швидкої медичної допомоги, та до приїзду лікарів, патрульні почали надавати чоловікові домедичну допомогу,

Як пізніше з’ясувалося, 29-річний кермувальник автомобіля Citroen, ймовірно, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, рухаючись вулицею Бродівською, не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення зі спецтехнічним засобом Broaddway, внаслідок чого відбулося загоряння Citroen, а водій автівки отримав численні травми.

Кермувальника шпиталізували до медичного закладу.
На місце події викликали слідчих Тернопільського відділення поліції, які встановлюватимуть усі деталі інциденту.

ДТП на вул. БРОДІВСЬКА

Тернопільські патрульні гасили автомобіль, який потрапив у автопригодуПодія трапилася 7 серпня, близько 22 години.На лінію 102 звернулася заявниця, яка повідомила, що на вулиці Бродівська, на мосту, трапилася автопригода. Ймовірно, є потерпілі.Екіпаж відразу ж направився за вказаною адресою. Прибувши на місце події, патрульні побачили, як з-під капота автомобіля Citroen йшов дим та виднілося полум'я. Не гаючи ні секунди, один з інспекторів миттю схопив вогнегасник, який був в службовому автомобілі та кинувся гасити пожежу, в той час, як інший патрульний допомагав постраждалому чоловікові вийти з автомобіля.На місце події відразу ж викликали бригаду ДСНС та бригаду швидкої медичної допомоги, та до приїзду лікарів, патрульні почали надавати чоловікові домедичну допомогу,Як пізніше з'ясувалося, 29-річний кермувальник автомобіля Citroen, ймовірно, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, рухаючись вулицею Бродівською, не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення зі спецтехнічним засобом Broaddway, внаслідок чого відбулося загоряння Citroen, а водій автівки отримав численні травми.Кермувальника шпиталізували до медичного закладу.На місце події викликали слідчих Тернопільського відділення поліції, які встановлюватимуть усі деталі інциденту.#ПорядокЦеТи #ternopilpolice

Опубліковано Патрульна поліція Тернопільської області Четвер, 8 серпня 2019 р.