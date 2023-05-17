У Тернополі на місяць перекриють рух на одній з найбільш завантажених транспортом вулиць

З 22 травня буде частково перекрито рух транспорту на вул. Мирона Тарнавського.

З метою проведення поточного ремонту дорожнього покриття, з 22 травня по 22 червня буде частково перекрито руху транспорту на вул. Мирона Тарнавського. Відповідне рішення прийнято на засіданні виконавчого комітету.

Роботи будуть проводитися на ділянці дороги від транспортної розв’язки вул. Мирона Тарнавського – вул. Київська до транспортної розв’язки вулиць Мирона Тарнавського-Василя Симоненка-Володимира Великого.

Рух громадського та приватного транспорту буде здійснюватися по смугах. На ділянці проведення ремонтних робіт будуть встановлені дорожні знаки.

Прохання до водіїв бути уважними і завчасно обирати маршрути руху.