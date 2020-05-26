Двадцять нових автобусів “МАЗ” запустили в експлуатацію у Тернополі. Чотири із них курсували під час карантину як спецтранспорт. Вони обслуговували маршрут №21.

Відучора у Тернополі повноцінно відновила роботу транспортна система. В автобусах і тролейбусах суворо дотримуються санітарно-епідеміологічних правил, – повідомив начальник міського управління транспортних мереж Олег Вітрук. Зокрема, кондуктори та водії використовують захисні щитки або маски. Обов’язкові засоби індивідуального захисту і для пасажирів.

“Автобуси МАЗ придбано в лізинг для комунального підприємства “Тернопільелектротранс”, вони вже вийшли на маршрут. Першочергово вони вийшли на маршрут №21, також це маршрути 4, 6А, 9, котрі обслуговують Новий світ; на маршрут №23, який обслуговує район “Пронятин”. Також маршрут №29, який зазнав змін, там проводиться стажування водіїв. Оскільки це нові автобуси. Громадський транспорт загального користування міста Тернополя: міські та приміські перевезення готові працювати із забезпеченням усіх необхідних протиепідемічних заходів. Зокрема, що стосується використання захисних масок, екранів, рукавиць, проведення щоденної дезінфекції. Готові працювати у відповідності до потреб пасажиропотоку”.

Через збільшення кількості приватного транспорту під час карантину на міських автошляхах почали виникати затори. Відтак на складних ділянках регулює рух автівок поліція.

Софія Романська