Громадський транспорт у Тернополі відновив роботу. Зокрема, на маршрути виїхали 96 автобусів і 49 тролейбусів.

Водії, кондуктори та пасажири дотримуються маскового режиму та інших санітарно-епідеміологічних правил.

“Рекомендували перевізникам встановити захисні бар’єри в салонах автобусів, всіх ознайомили про обов’язкове дотримання санітарно-епідеміологічних норм. Спланували роботу тролейбусів і автобусів в максимально-необхідному режимі. Як показали ранкові обстеження, транспорт не був переповнений. Всі пасажири перевозяться винятково у захисних масках. Ми охопили маршрутами всі пункти нашої громади. Також діє чотири приміські маршрути”, – розповів начальник управління транспортних мереж і зв’язку ТМР Олег Вітрук.

Додамо, у Тернополі запустили нову транспортну мережу. Відтак деякі маршрути зазнали змін. Також ввели в експлуатацію двадцять нових автобусів МАЗ. Вартість проїзду не змінилася. Втім, пасажирам радять користуватися автоматизованою оплатою за проїзд.

Софія Романська

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