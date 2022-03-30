У Тернополі на маршрут виїхав ще один низькопідлоговий тролейбус

Нещодавно на вулицях Тернополя розпочав курсувати низькопідлоговий тролейбус чеського виробництва Skoda, а від сьогодні для зручності жителів і гостей міста на маршрут виїхав ще один такий тролейбус.

Працюють вони на міському маршруті №2 «Вул. Тролейбусна – вул. Лесі Українки».

Ще одна одиниця електротранспорту наразі проходить технічний огляд і готується до виїзду.

За інформацією КП “Тернопільелектротранс”, прибули три низькопідлогових тролейбуси з чеського міста Маріанські Лазні. Готують до відправлення в Україну наразі тролейбус і з міста Прешов (Словацька Республіка). Нагадаємо, у лютому Тернопіль в лізинг придбав 15 нових автобусів, 10 з них уже пройшли реєстрацію і виїхали на маршрути міста.