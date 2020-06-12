Зустрічі соціальної ініціативи «Єднання поколінь» відновили у Тернополі. В умовах адаптивного карантину організовують їх на літній естраді в парку ім. Тараса Шевченка.

Третій етап послаблення карантину дозволяє людям після шістдесяти років не дотримуватися самоізоляції. Відтак в обласному центрі вирішили відновити зустрічі соціальної ініціативи «Єднання поколінь».

«Три місяці сиділа в хаті. Діти живуть окремо. Якщо не від коронавірусу, то від самотності можна захворіти. Сьогоднішній день став для мене справжнім святом. Прийшла, побачила своїх колежанок, поспілкувалися, подихали свіжим повітрям», – ділиться враженням тернополянка Світлана Вікторівна.

Під час адаптивного карантину такі зустрічі проходитимуть щосереди о 13.00, – каже керівниця соціальної ініціативи «Єднання поколінь» Ольга Гордієнко. Приєднатися можуть люди різного віку. «Вже друга зустріч соціальної ініціативи «Єднання поколінь» відбулась на літній естраді у Тернопільському парку ім. Т. Шевченка. Сьогодні в гості на зустріч до «поважних» тернополян прийшов частий гість та друг Олег Карпик. Спільно співали пісень та говорили про роль страхів у нашому житті. До розмови приєднався заступник міського голови, ініціатор створення соціальної ініціативи «Єднання поколінь» Леонід Бицюра. У дружній атмосфері обговорили плани на майбутні зустрічі та екскурсії. Також разом запросили долучитися нових «поважних» тернополян до зустрічей ініціативи».

Додамо, соціальну ініціативу «Єднання поколінь» заснували у Тернополі два роки тому. Ідею тернополян вирішили перейняти у Хмельницькому. Оскільки такі зустрічі допомагають соціалізації одиноких людей старшого віку.

Софія Романська