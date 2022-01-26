Завантаженість інфекційного відділення Тернопільської міської дитячої лікарні сягнула майже 90%.

Через масову госпіталізацію хворих на COVID-19 дітей, у лікувальних закладах розгортають додаткові ліжкомісця.

«Такого масового поступлення до інфекційного відділення міської дитячої лікарні, як було минулої п’ятниці, ми не спостерігали. Завантаженість ліжок у п’ятницю складала 88%. Ми були змушені звертатися до департаменту охорони здоров’я і просити розгорнути ще один додатковий заклад в області для лікування дітей із коронавірусною хворобою. Стаціонарного лікування потребують діти, які є дуже вразливі, це вікова категорія до 3 років. Цю допомогу із суботи надає ще й обласна дитяча лікарня. Ситуація зараз контрольована. В інфекційному відділенні міської дитячої лікарні перебуває 63 хворих, 5 діток — киснезалежні», – зазначила заступниця начальника міського відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Ірина Питель.

Серед дітей також зростає захворюваність на грип і ГРВІ. Щоб зупинити інтенсивне поширення хвороби, навчальні заклади зупиняють очне навчання. Також на території громади заборонили роботу дитячих ігрових кімнат.