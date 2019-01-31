У Тернополі на кір захворіло п’ятеро військовослужбовців

31/01/2019 Розмір тексту:

Нові випадки кору виявляють на Тернопільщині. Від початку січня лікарі-епідеміологи зафіксували в області понад дев’ятсот хворих. Зокрема, віруси цього захворювання підхопили п’ятеро військовослужбовців батальйону Нацгвардії.

Як повідомили в обласному лабораторному центрі, хворі перебувають на лікуванні у першій міській лікарні. А в батальйоні проведено необхідні протиепідемічні заходи.

Епідемічна ситуація в регіоні ускладнюється через збільшення кількості хворих не лише на кір, а й на ГРВІ. За словами лікарів, перші ознаки обох захворювань схожі.

«Щодо захворюваності на кір в області, то кількість хворих збільшується. Наразі маємо зареєстровано близько 930 випадків. Кожного дня виявляємо нові випадки. Найбільше хворих у Тернополі, проте є чимало випадків захворювання в усіх районах області. Епідемічна ситуація нестабільна. Щодо захворюваності на ГРВІ, то ситуація також нестабільна. Спостерігається 299 випадків на 100 000 населення. Порівняно з попереднім тижнем, кількість хворих збільшилася на 15%», – повідомила лікар-епідеміолог Марія Павельєва.

Як запевнили в обласному лабораторному центрі, нових спалахів захворювання цього року на Тернопільщині не виникало. Однак залишається один діючий спалах з минулого року.

Софія Романська