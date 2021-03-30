Майже півтори тисячі школярів у Тернополі хворіє на ГРВІ та COVID-19.

Про це повідомила начальниця міського відділу освіти Ольга Похиляк. Переважно це учні старших класів, які наразі вчаться дистанційно.

Під час канікул і дистанційного навчання хворих серед школярів у Тернополі поменшало. Однак епідемічна ситуація поки що нестабільна.

“Коли порівнювати стан захворюваності педагогів і учнів, ситуація має тенденцію до покращення, є зміни щодо зменшення рівня захворюваності. Коли порівнювати стан захворюваності педагогів і учнів на рівні минулого тижня, то бачимо деякі зміни на краще. Ми перенесли канікули, і це дало такий суттєвий результат. Якщо порівнювати стан захворюваності на рівні минулого тижня, 19 березня на ГРВІ було хворих учнів 2350, то на сьогодні — 1430. На COVID-19 було хворих 57 учнів, зараз 54. Щодо вчителів, на ГРВІ було хворих 86 вчителів, зараз — 43, на коронавірус 113, зараз — 107”, – каже Ольга Похиляк.

Епідеміологи помітили, що на COVID-19 частіше хворіють вчителі та старші учні, а на ГРВІ — школярі молодшого віку. Відтак в загальноосвітніх навчальних закладах посилили контроль за виконанням санітарно-епідемічних правил.