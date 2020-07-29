46-річному тернополянину слідчі оголосили підозру у вчиненні грабежу. Щоправда, довести злочин до кінця зловмисникові не вдалося. На місці пограбування його затримав власник й викликав поліцейських.

До співробітників Тернопільського відділу поліції із заявою про вчинення злочину звернувся житель Збаразького району. Зі слів чоловіка, на проспекті Злуки в Тернополі він орендує приміщення і займається прийомом склотари. Вночі 28 липня на його мобільний надійшло сповіщення про те, сталося проникнення в будівлю. Миттєво виїхавши на місце разом з товаришем, чоловіки застали на горищі незнайомця з пакетом, повним всякого добра. З’ясувалося, зловмисник проник до приміщення через вікно, зібрав усе, що на його думку мало цінність, і збирався тікати, та не встиг.

Грабіжника затримано в порядку статті 208 КПК та поміщено до ізолятора. Йому оголошено підозру у вчиненні злочину перебаченого частиною 2 статті 15 частиною 3 статті 186 ККУ. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.