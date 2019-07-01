На території мотовагонного ДЕПО, що у Тернополі, охорона помітила злодіїв. Про злочин працівники залізничного підприємства повідомили 26 червня о 4:05 на лінію “102” .

За словами охоронців, уже впродовж тривалого часу з їхнього ДЕПО невідомі викрадали електромотори та інше обладнання до локомотивів. В день чергового злочину двох невідомих на території підприємства помітили охоронці. Невідомі зрозуміли, що не самі і почали тікати.

Як стало відомо під час огляду, підозрювані намагалися винести два електромотори з секції радіатора охолодження на суму більше чотирьох тисяч гривень.

В ході проведених оперативно-розшукових заходів оперативники карного розшуку встановили одного з підозрюваних. Це – житель Тернополя, 1986 року народження. Його затримали відповідно до статті 208 КПК. Вирішується питання про обрання чоловікові міри запобіжного заходу.

Особу іншого підозрюваного і його місцеперебування встановлюють правоохоронці.

Даний факт внесений в ЄРДР відповідно до статті 185 частина 3 ККУ – Крадіжка, поєднана з проникненням та статті 15 частини 2 ККУ – Замах на вчинення злочину.