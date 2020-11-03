2 листопада мобільна група управління муніципальної інспекції Тернопільської міської ради зафіксувала два факти спалювання опалого листя, залишків сухої рослинності та утилізації твердих побутових відходів шляхом їхнього підпалу на території сільськогосподарського призначення у приватному секторі на мікрорайоні «Пронятин».

Особи, які здійснювали спалювання, встановлені на місці вчинення правопорушення. На них оформлено два адміністративні протоколи та передано на розгляд уповноваженими органами.

В управлінні муніципальної інспекції нагадують, що спалювання залишків сухої рослинності і опалого листя є не лише шкідливим та небезпечним, а й забороненим законодавством України і тягне за собою як адміністративну, так і кримінальну відповідальність.