У Тернополі на дитячому майданчику жінка поцупила в дівчинки смартфон

У обох випадках лиходії скористалися тим, що діти гралися, а свої речі залишили без належного нагляду.

Повідомлення про крадіжку надійшло до співробітників Тернопільського районного управління поліції від 31-річного жителя обласного центру. У його доньки невідомий з сумки витягнув мобільний телефон.

Як встановили поліцейські, дівчинка залишила своє майно на дитячому майданчику. Коли ж спохопилася, виявила, що зник телефон.

В ході розшукових заходів оперативники встановили особу, причетну до протиправного. Нею виявилася 41-річна жителька Тернополя. Жінка вперше потрапляє в поле зору правоохоронців.

Ще один факт крадіжки мобільного телефону у дитини задокументували поліцейські. У злочині підозрюють 39-річного тернополянина. Зловмисник скористався тим, що хлопець, граючись, залишив телефон поблизу магазину. Помітивши залишену річ, лиходій забрав собі. Чужий смартфон у нього вилучили.

За обома фактами розпочаті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до трьох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.