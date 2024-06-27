Протягом минулої доби на Тернопільщині ліквідовано шість пожеж, врятовано вісім будівель.

Про це повідомляють у ДСНС.

Зокрема, пожежа виникла у селі Пробіжна Колиндянської громади Чортківського району. Вогнем знищено дві господарській будівлі площею 90 та 40 м кв., пошкоджено покриття та перекриття суміжної господарської будівлі на площі 20 м кв. Під час гасіння врятовано господарську будівлю та розташований поряд житловий будинок.

Пожежу сухої трави площею 0,005 га ліквідували у селі Ковалівка Монастириської громади.

Двоповерхова господарська будівля горіла у Збаражі. Вогнем знищено покриття будівлі, вікна, двері та речі домашнього вжитку на площі 140 м кв., пошкоджено перекриття між першим та другим поверхом на площі 80 м кв. Під час гасіння врятовано цю господарську будівлю та житловий будинок, розташований поруч.

Господарська будівля горіла й у селі Красносільці Збаразької громади. Вогнем знищено покриття будівлі, вікна, двері та речі домашнього вжитку на площі 200 м кв., пошкоджено перекриття на площі 150 м кв. Під час гасіння врятовано цю будівлю, розташований поряд житловий будинок і трактор.

У Тернополі на вулиці Яремчука горів закинутий житловий будинок. Пожежу оперативно ліквідували.

А в селі Дзвинячка Мельнице-Подільської громади горів легковий автомобіль.

Причини виникнення пожеж і сума завданих збитків встановлюються.