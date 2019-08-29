«Ваша безпечна дорога», – під такою назвою організовують акцію у Тернополі.

Патрульні разом із громадськими активістами наноситимуть на дороги умовні написи з метою виховання відповідальності у пішоходів.

У рамках проекту «Відповідальний пішохід» у Тернополі вже проводили акції весною, які мали успіх, – зазначає речник Патрульної поліції Тернопільщини Катерина Басалига.

«Пам’ятаєте, як у травні, ми разом з активними учнями однієї зі шкіл нашого міста, наносили застережливі написи біля пішохідних переходів. Ця акція мала позитивні результати – перехожі дійсно відволікалися від своїх гаджетів, брали дітей за руки та переходили дорогу за правилами. Уже за декілька днів, школярі повернуться до школи, та ми маємо подбати про їхню безпеку. Саме тому, 29 серпня ми повторимо свою акцію з нанесенням написів під умовною назвою «Ваша безпечна дорога» спільно з громадськими активістами. Якщо ви знаєте проблемні ділянки біля ваших навчальних закладів чи будинків – пишіть у коментарях! При можливості, ми заїдемо за вказаною адресою!».

Приєднатися до акції можуть всі охочі, вона проходитиме на перехресті вулиці 15 Квітня.

Софія Романська