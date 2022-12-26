Протягом вихідних, що минули підрозділами Головного управління ДСНС України у Тернопільській області ліквідовано три пожежі.

24 грудня о 20:05 на номер екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в одній з квартир на дев’ятому поверсі дев’ятиповерхового багатоквартирного житлового будинку на вул. Київська, 7д в м. Тернопіль. Пожежу ліквідовано черговим караулом частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення, в складі 2-х відділень, на автоцистерні та автодрабині. Під час гасіння врятовано багатоквартирний житловий будинок. Вогнем знищено обшивку каміна, дерев’яне перекриття даху та утеплювач на площі 2 м.кв, пошкоджено обшивку каміна, дерев’яне перекриття даху та профнастил на площі 2 м.кв. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Того ж дня о 20:33 чергове відділення 6-ї державної пожежно-рятувальної частини 6-го державного пожежно-рятувального загону залучалось до ліквідації пожежі в квартирі на першому поверсі триповерховий багатоквартирного житлового будинку на вул. Зелена, 10 в м. Чортків. Під час гасіння дану квартиру врятовано. З будинку евакуйовано 6 осіб, в т.ч. 1 дитину. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 5 м.кв, пошкоджено меблі та речі домашнього вжитку на площі 25 м.кв, облицювання стін та стелі квартири. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

25 грудня о 23:11 в м. Почаїв Кременецького району на вул. Бригадна, 3а виникла пожежа альтанки на території приватного домогосподарства. Пожежу ліквідовано черговим відділенням 23-го державного пожежно-рятувального поста 5-ї державної пожежно-рятувальної частини 5-го державного пожежно-рятувального загону. Під час гасіння врятовано даний житловий будинок. Вогнем пошкоджено покриття та перекриття альтанки на площі 4 м.кв. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.