У Тернополі на деревах розвішають дзвіночки

4 червня у парку Тараса Шевченка, біля пам’ятного Хреста на честь Хрещення Київської Русі-України, відбудеться Всеукраїнська акція «Голоси дітей». Початок о 10:00 год.

Захід присвячений пам’яті маленьких українців, чиє життя забрала війна внаслідок збройної агресії російської федерації проти України. Акція започаткована з ініціативи першої леді Олени Зеленської.

Під час акції учасниками будуть розвішані дзвіночки на деревах, які символізують голоси дітей, які загинули.

До слова, з 1 червня у Тернополі діє виставка «Втрачене дитинство», де представлено історії понад 20 дітей, які загинули з 24 лютого 2022 року, внаслідок повномасштабного вторгнення російський військ на територію України.

Виставку ініціювала платформа пам’яті Меморіал, яка з березня 2022 року розповідає історії загиблих цивільних та військових втрат України у війні за підтримки Тернопільської міської ради.