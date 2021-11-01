12 учнів і 7 вчителів захворіло на COVID-19 у школах Тернополя.

Про це повідомила начальниця міського відділу освіти Ольга Похиляк. Зменшення кількості хворих епідеміологи пояснюють канікулярним періодом.

30 загальноосвітніх навчальних закладів перебувало протягом тижня на канікулах, 12 шкіл продовжувало роботу. Лікарі побоюються, що після відновлення навчання в усіх школах захворюваність знову зросте.

“З тих 12-ти шкіл у нас хворих на COVID-19 12 учнів і 7 вчителів. Щодо дошкільних установ, ситуація наступна: закрито 4 групи на сьогоднішній день, четверо дітей хворих та 9 працівників. У дошкільних установах вакциновано 95% працівників, у школах — 92,5%. Працюємо дальше над тим, щоб по мірі можливості досягти стовідсоткового показника вакцинації. Якщо не будемо мати такого результату, то будемо йти на кардинальні кроки. Вчителі попереджені про те, що будуть відсторонені, якщо не будуть вакциновані. Всі масові заходи, олімпіади, які були заплановані, скасовані. Бо ми розуміємо, що це скупчення дітей з різних закладів”, – зазначила Ольга Похиляк.

За інформацією обласного центру з контролю хвороб, на Тернопільщині домінує мутований варіант штаму Дельта. Він більш контагіозний та вірулентний, відтак призводить до вищої захворюваності серед дітей в організованих колективах.