Понад сто вчителів бореться із COVID-19 у Тернополі.

Про це повідомила начальниця міського відділу освіти Ольга Похиляк. За її словами, під час дистанційного навчання хворих серед педагогів поменшало.

Епідеміологи зазначають: дорослі заражаються коронавірусом частіше від дітей. Це підтверджує і теперішня статистика COVID-19 у Тернополі. Наразі хворіє 106 вчителів та 40 учнів.

“Бачимо, що наймолодші учні, 1-4 класи, майже не хворіють. Випадки COVID-19 серед них трапляються дуже рідко. Те саме стосується і вихованців дошкільних закладів. Відтак зараз вони продовжують працювати у звичайному режимі. Звісно, ми посилили контроль за виконанням санітарно-епідемічних правил. Дещо частіше трапляються випадки COVID-19 серед учнів 5-11 класів, вони зараз продовжують дистанційне навчання. Хоча за останні тижні і серед них хворих поменшало. Але, зважаючи на те, що ситуація в Тернополі і в Тернопільській області порівняно складна, дослухаючись до рекомендацій епідеміологів, ми пропонуємо на наступний тиждень з 12 квітня залишити без змін роботу дошкільних установ, щоб учні 1-4 класів вчилися очно, а середні і старші школярі продовжували навчання дистанційно”, – зазначила Ольга Похиляк.

Додамо, у більшості громад на Тернопільщині прийняли рішення повністю перевести школи на дистанційне навчання. Такий формат діятиме, поки не стабілізується епідемічна ситуація, яка ускладнена не лише підвищенням рівня захворюваності на COVID-19, а й епідемією грипу і ГРВІ.