Через перепади температурних показників на дахах будинків у Тернополі утворюються величезні бурульки. Комунальники щодня ліквідовують їх. Однак погода сприяє утворенню нових льодинок.

Тернополянин Ігор Корольчук вдруге за зиму постраждав від падіння бурульки. На щастя, льодини виявилися невеликими.

«Одного разу бурулька впала на мене коли виходив з університету. Іншого — під час прогулянки з другом біля закладу громадського харчування в центрі. Тепер оминаю далеко ділянки, де можуть висіти бурульки. Бо то є дуже небезпечно. Особливо небезпечно для дітей чи старших людей. Бо інколи дуже великі бурульки висять».

Як запевнили в управлінні житлово-комунального господарства, бурульки з дахів будинків і балконів збивають щодня. Якщо з технічних причин бурульку неможливо дістати, місце обгороджують червоною стрічкою, щоб перехожі знали про небезпеку. Мешканцям міста радять про місця утворення величезних бурульок повідомляти у ЖЕКи, ОСББ або на гарячу лінію міської ради.