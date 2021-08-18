У Тернополі на будинках встановлять ще більше відеокамер

У Тернополі продовжують реалізовувати проект «Безпечний двір». На засіданні виконавчого комітету 18 серпня виділили кошти на придбання відеокамер, їх встановлення та підключення до мережі «Інтернет».

Відповідно до прийнятого рішення управлінню транспортних мереж та зв’язку дозволили перерахувати 434 тисячі 403 гривні на фінансову підтримку комунального підприємства «Тернопіль Інтеравіа». Із вказаної суми на придбання камер відеоспостереження для реалізації проекту “Безпечний двір” витратять 215 тисяч 800 гривень, для оплати послуг із встановлення камер відеоспостереження 204 тисячі 200 гривень та для забезпечення зв’язку через мережу Інтернет камер відеоспостереження для функціонування централізованої системи відеоспостереження Тернополя – 144 тисячі гривень.

Цей проект започаткували минулого року. Він передбачає встановлення відеокамер у дворах багатоквартирних будинків. Завдяки цьому мешканці багатоповерхівки в онлайн режимі можуть спостерігати за своїм двором. На будинках, де є відеокамери встановлюють таблички: «Двір перебуває під цілодобовим відеонаглядом». Зараз відеокамери встановлені в 130 дворах міста.