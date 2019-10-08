З шестиметрової висоти в Тернополі на кам’яне покриття впав чоловік. Вижити після падіння йому не вдалося – травми виявилися несумісними із життям.

Нещасний випадок трапився 7 жовтня близько 17:25 на одному з підприємств обласного центру. На його території тривало будівництво. Сімдесятичотирирічний загиблий працював на підприємстві офіційно різноробочим. У день загибелі виконував роботи на риштуванні, але не втримався та впав.

Як повідомляють у поліції, даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 271 частина 2 ККУ – Порушення вимог законодавства про охорону праці, що спричинило загибель людини.