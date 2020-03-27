25 березня на Тернопільщині знешкоджено чотири вибухонебезпечних предмети. Роботи зі знешкодження ще двох боєприпасів тривають.

Вчора піротехніки управління ДСНС вилучили артилерійський снаряд калібром 75 мм на території будівельного майданчика, що розташований у Тернополі на вул. Тернопільській.

Ще один випадок зареєстрований у селі Білоголови Зборівського району. В полі поблизу даного населеного пункту сапери ДСНС вилучили артилерійський снаряд калібром 105 мм та дві мінометні міни калібром 82 мм. Згодом небезпечні знахідки знешкодили.

Крім цього, о 17:00 до управління надійшло повідомлення, що на узбіччі польової дороги поблизу села Літятин Бережанського району місцеві мешканці виявили два артилерійських снаряди калібром 76 мм часів Другої світової війни. Піротехніки виїхали на місце знахідки. Вони обстежать прилеглу територію та знешкодять виявлені боєприпаси.