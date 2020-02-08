У Тернополі двоє чоловіків засипало грунтом і вони опинилися у пастці під землею.

Восьмого лютого о 1:46 в чергову частину поліції надійшло повідомлення про нещасний випадок на будівництві. Прораб повідомив, що під час копання траншеї для теплотраси до однієї з новобудов Тернополя, в результаті зсуву грунту завалило землею двох робітників.

Рятувальники витягнули з-під завалів чоловіків, але врятувати життя їм не вдалося. Загиблі – жителі Одеської та Донецької областей. На місці нещастя працювали поліцейські та працівники служби надзвичайних ситуації.

За попередніми даними, під час проведення земляних робіт не були дотримані відповідні норми безпеки.

Даний факт поліцейські внесли в ЄРДР відповідно до статті 272 ККУ, повідомляють у поліції.