У Тернополі на блокпосту рятували вагітну жінку

У Тернополі поменшало виїздів до ковідних хворих: усього по області за добу зафіксовано 11 виїздів до ковідних пацієнтів, 6 з них госпіталізовано.

Багато викликів до хворих із хронічними недугами, на гіпертонічні кризи, ГРВІ, гострі алкогольні інтоксикації, різні нещасні випадки , панічні атаки та гострі стреси.

Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги.

Зокрема, бригада швидкої виїжджала на вул. Львівську, на блокпост, до 35-річної пацієнтки. Вагітна жінка отримала гостру реакцію на стрес. Після наданої медичної допомоги пацієнтку залишено на місці.