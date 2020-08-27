У Тернополі працівники управління муніципальної інспекції продовжують здійснювати евакуацію транспортних засобів, які створюють суттєві перешкоди для дорожнього руху.

Станом на 26 серпня вже евакуйовано понад півсотні автомобілів, а загалом від початку року на 2400 порушників оформлено постанови про накладання адміністративного стягнення за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів у місті.

Нагадаємо, облаштування спеціального майданчика для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів завершено на початку липня. На арештмайданчику зберігаються евакуйовані транспортні засоби, які створювали суттєві перешкоди для руху і підлягали евакуації.

Вартість послуги транспортування автомобілів на спеціальний майданчик (стоянку) повною масою:

— до 2000 кг включно – 720 грн;

— від 2000 кг до 3000 – 840 грн;

— від 3000 кг – 1080 грн.

Вартість зберігання транспортного засобу на спеціальному майданчику (стоянці):

— за першу-сьому добу включно – 144 грн/добу;

— починаючи з восьмої доби, за кожну наступну добу – 24 грн/добу.

Для повернення транспортного засобу водію або власнику автомобіля необхідно звернутися на арештмайданчик за адресою: вул.Бережанська та сплатити штраф за послуги транспортування і зберігання.