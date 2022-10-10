“На зламі” – мандрівну виставку свідчень про порушення прав цивільного населення під час війни на сході України відкрили у музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини.

Це плакати, що поєднують свідчення очевидців з інфографікою та статичними даними. Вони показують усі зміни в Україні після 2014 року.

Експозиція репрезентує трагічні історії, які трапилися на сході України через російсько-українську війну. До Тернополя виставку привезла Надія Нестеренко – аналітикиня Східноукраїнського центру громадських ініціатив. За її словами, усі учасники проєкту щиро ділилися своїми історіями.

“Ми зібрали багато трагічних історій, які трапилися з нашими людьми. Хоча багато-хто не зміг наважитися на те, аби розкрити свою особистість на плакатах. На деяких стендах цієї виставки відвідувачі мають можливість почути історії від очевидців за допомогою планшетів та навушників. А загалом трагічні історії, висвітлені тут – це маленька частина того, що дійсно відбувається зараз на сході нашої країни. Неможливо не співпереживати тим людям, котрі стали жертвами війни, котрі знову покинули свої домівки, втікаючи від жахливих наслідків російського вторгнення”.

Виставка діятиме до 6 листопада в Музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини. Потім її представлять в інших містах України.