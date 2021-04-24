“Чорнобиль – очима дітей” – конкурс дитячих малюнків під такою назвою організували на Тернопільщині з нагоди 35-ої річниці катастрофи. Творчі роботи представили діти від 5 до 13 років.

Загалом до конкурсу на Тернопільщині долучилося майже дві сотні дітей. Одинадцятирічний Максим працював над малюнком кілька днів. Хлопчик попередньо читав книжки та дивився фільми про Чорнобильську катастрофу.

«Багато вчителі в школі розповідали. Мій дядько був там. Але розповідей було недостатньо, щоб знати про цю трагедію. Ми вдома всі разом дивилися фільми про Чорнобиль, у школі читали твори. Працювати над малюнком було непросто. Доводилося багато думати і передавати це на папір».

Конкурс провели у двох вікових категоріях: від 5 до 9 років; від 10 до 13 років. Свої роботи представили учні дитячих художніх шкіл області, художніх відділень початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів. Конкурсні роботи журі оцінювали за 10-бальною системою. А найкращі малюнки презентували в Тернопільській обласній державній адміністрації. Усі учасники конкурсу отримають відповідні нагороди та відзнаки. А самі ж роботи згодом передадуть до Тернопільської обласної громадської організації «Союз Чорнобильців України», де вони будуть зберігатися.