У Тернополі можна отримати грошову допомогу від Норвезької ради у справах біженців

Через посилення військових дій Росії на території України, у Тернополі розпочинає свою діяльність Норвезька рада у справах біженців (NRC), що надаватиме допомогу, захищатиме права та сприятиме розв’язанню проблем внутрішньо переміщених та інших осіб, які постраждали внаслідок бойових дій.

Норвезька рада у справах біженців (NRC) є міжнародною, гуманітарною незалежною, неурядовою організацією, заснованою в 1946 році, яка працює в понад 30-ти країнах світу.

NRC розпочала гуманітарну місію в Україні у листопаді 2014 року та продовжує реалізовувати програми в таких напрямках: інформування, консультування та правова допомога; житло та непродовольча допомога; вода, санітарія та гігієна; життєзабезпечення та продовольча безпека.

На період воєнного стану команда юристів NRC працює щоденно з 08:00 до 18:00 години.

Інформація та правова допомога надається з таких тем:

Інформація про евакуацію з міст

Перетин державного кордону України

Проживання або перебування у сусідніх країнах

Перевезення по Україні та до сусідніх країн

Отримання гуманітарної, медичної, психологічної допомоги

Отримання тимчасового захисту або статусу біженця

Підготовчі дії для отримання компенсації за зруйноване житло

Отримання статусу внутрішньо переміщеної особи

Пенсії та інші соціальні виплати

Отримання паспорта (вперше або заміна)

Отримання свідоцтва про народження/смерть, якщо цей факт стався на непідконтрольній Уряду України території

Правові питання, що стосуються непідконтрольної Уряду України території, та інші питання, пов’язані з конфліктом та переміщенням населення

Окрім надання безоплатної правової допомоги Норвезька рада у справах біженців (NRC) спільно з Благодійним фондом «Стабілізейшн Суппорт Сервісез» розпочала у Тернополі надання багатоцільової грошової допомоги.

Отримати грошові виплати можуть громадяни, що перемістилися у Тернопіль та область з районів проведення активних бойових дій.

Зареєструватися можна у гуманітарному штабі, що в приміщенні Центру Науки Тернопіль (площа Героїв Євромайдану, 4) або у благодійному магазині «Благодать» – м. Тернопіль, просп. Степана Бандери, 4, з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 17:00 год.

Обов’язково необхідно мати із собою паспорт, довідку про присвоєння індивідуального податкового номера та реквізити вашого банку (номер IBAN). Надання багатоцільової грошової допомоги стало можливим за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Норвегії.

Детальну інформація щодо отримання правової або грошової допомоги можна отримати за телефоном «гарячої» лінї NRC 0 800 302 007 (щоденно з 08:00 до 18:00 год.) або надіславши листа на електронну пошту [email protected]

Доступні також:

Viber: 067 829 44 35

Skype: Норвезька рада у справах біженців безоплатна правова допомога або [email protected]