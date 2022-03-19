Через посилення військових дій Росії на території України, у Тернополі розпочинає свою діяльність Норвезька рада у справах біженців (NRC), що надаватиме допомогу, захищатиме права та сприятиме розв’язанню проблем внутрішньо переміщених та інших осіб, які постраждали внаслідок бойових дій.
Норвезька рада у справах біженців (NRC) є міжнародною, гуманітарною незалежною, неурядовою організацією, заснованою в 1946 році, яка працює в понад 30-ти країнах світу.
NRC розпочала гуманітарну місію в Україні у листопаді 2014 року та продовжує реалізовувати програми в таких напрямках: інформування, консультування та правова допомога; житло та непродовольча допомога; вода, санітарія та гігієна; життєзабезпечення та продовольча безпека.
На період воєнного стану команда юристів NRC працює щоденно з 08:00 до 18:00 години.
Інформація та правова допомога надається з таких тем:
- Інформація про евакуацію з міст
- Перетин державного кордону України
- Проживання або перебування у сусідніх країнах
- Перевезення по Україні та до сусідніх країн
- Отримання гуманітарної, медичної, психологічної допомоги
- Отримання тимчасового захисту або статусу біженця
- Підготовчі дії для отримання компенсації за зруйноване житло
- Отримання статусу внутрішньо переміщеної особи
- Пенсії та інші соціальні виплати
- Отримання паспорта (вперше або заміна)
- Отримання свідоцтва про народження/смерть, якщо цей факт стався на непідконтрольній Уряду України території
- Правові питання, що стосуються непідконтрольної Уряду України території, та інші питання, пов’язані з конфліктом та переміщенням населення
Окрім надання безоплатної правової допомоги Норвезька рада у справах біженців (NRC) спільно з Благодійним фондом «Стабілізейшн Суппорт Сервісез» розпочала у Тернополі надання багатоцільової грошової допомоги.
Детальну інформація щодо отримання правової або грошової допомоги можна отримати за телефоном «гарячої» лінї NRC 0 800 302 007 (щоденно з 08:00 до 18:00 год.) або надіславши листа на електронну пошту [email protected]
Доступні також:
Viber: 067 829 44 35
Skype: Норвезька рада у справах біженців безоплатна правова допомога або [email protected]