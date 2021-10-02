Різноманіття професій у сучасному світі – вражає. Але є серед них одна особлива – та, що несе світло мудрості, Віри, Надії і Любові.

Саме у день вшанування трьох святих великомучениць та їхньої матері Софії в Україні відзначають Всеукраїнський день бібліотек. У Тернопільській обласній книгозбірні для дітей традиційно святкували не лише у колі колективу, але цілою великою бібліотечною родиною.

Цікавий екскурс від згадки про першодрукарів – Йоганна Гутенберга та Івана Федорова і до сучасних видавничих процесів з необмеженими можливостями для читачів бібліотеки провів директор Видавництва «Навчальна книга – Богдан» – Богдан Будний. Спілкування з відомим видавцем відбулось під час заходу «Шлях книги – від автора до читача».

З метою промоції читання серед дітей та підлітків бібліотекарі провели вуличну акцію «Вірус читання», в ході якої було виявлено головних збудників «інфікування» дітей та підлітків. Ними виявились твори сучасних українських авторів: Андрія Кокотюхи, Сергія Гридіна; нашумілих письменників-фантастів – Джоан Роулінг, Роальда Дала, Стівена Кінга, а також короля детективного жанру, творця непереможного Шерлока Холмса – Артура Конан Дойля.

Про послуги та можливості сучасної бібліотеки тернополян і гостей міста інформували під час піар-акції «Бібліозупинка: Коперника, 17». Акція проходила в рамках Дня відкритих дверей, під час якого можна було безкоштовно записатись у бібліотеку та взяти участь у «Лотерея мрії» з безпрограшними лотами у вигляді смаколиків та сертифікатів для участі в бібліотечних активностях.

«Знай наше. Знай наших» – під таким гаслом відбувся міжбібліотечний квест, у якому взяли участь читачі трьох обласних книгозбірень Тернопільщини. Команда Тернопільської обласної бібліотеки для дітей першою відшукала таємних агентів, які володіли ключами-підказками і дешифрувала вислів головного будівничого соборів душ людських – Олеся Гончара:

«Ріднити людей з книгою, відкривати їм красу і силу слова, – що може бути достойнішим?»

Естетичною та духовною окрасою свята і справжньою сенсацією стала виставка творчих робіт «Бібліотечне безсоння», відкриття якої відбулось напередодні Всеукраїнського дня бібліотек. На ній представлені роботи бібліотекарів різних поколінь, а це неймовірні картини, вишивка, вірші, ексклюзивні вироби з фетру і тканини, які вражають майстерністю технік виконання і самобутністю.

Щиро дякуємо усім, хто розділив з нами радість святкування Всеукраїнського дня бібліотек. Віримо, що найближчим часом корисний Вірус читання пошириться світом і, зрештою, переможе усіх своїх злих антагоністів.

Уляна Пилипчук, провідна редакторка Тернопільської обласної бібліотеки для дітей